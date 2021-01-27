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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«مودة الأدهم» بمحكمة عابدين لنظر استئناف النيابة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:46 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
نجلاء رفاعي
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وصلت مودة الأدهم، فتاة «التيك توك»، منذ قليل، إلى محكمة عابدين؛ لنظر استئناف النيابةعلى قرار إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامها بالاتجار في البشر.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية؛ إحالة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مودة الأدهم في قضية اتهماها بالاتجار بالبشر إلى الدائرة 32 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين بدلا من محكمة العباسية.

وكانت نيابة شرق القاهرة، قد استدعت حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي التيك توك من محبسهما وتم مواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضتا من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتان جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات عن قيام مودة الأدهم وحنين حسام بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، باستغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.

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