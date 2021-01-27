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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية العراق: أرسلنا طلبًا لمجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:02 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
وكالات
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كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن إرسال طلب إلى مجلس الأمن الدولى بشأن الرقابة الانتخابية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها الوزير مع مارتن هث، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربى فى العراق، تناولت التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة.

ووفق البيان، أكّدَ الوزير أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، وشدّد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة.

وطبقًا للبيان، جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأن الوزارة قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية.

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