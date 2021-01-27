«القودة» تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

شهدت قرية الكوم الأحمر بفرشوط شمالى محافظة قنا، اليوم الأربعاء، مراسم صلح بين عائلتى "آل رستم وآل سعيد" وإنهاء الخصومة الثأرية بينمها بتقديم "القودة".ونجحت لجنة المصالحات والقيادات التنفيذية والشعبية فى إتمام مراسم الصلح تحت قيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير المباحث، واللواء عاطف أبوالوفاء، مدير الأمن العام، والعميد دكتور قرشى عبدالمنعم، رئيس البحث الجنائى بشمال قنا، والعقيد أحمد عبدالحق، وكيل الفرع، والمقدم مصطفى القاضي، رئيس مباحث فرشوط.وحث الحاضرين من الأجهزة التنفيذية على ضرورة السماح والعفو والتواصل ما بعد الصلح بين العائلتين؛ للقضاء على المشاحنات، مثمنين جهود لجان المصالحات.وعقدت الأجهزة التنفيذية ولجنة المصالحات الصلح وسط إجراءات احترازية مع كتابة عقود الصلح، وتقديم القودة لأهل المجنى عليه ليعلنوا العفو والتسامح ويرددون قسم الصلح وقبول القودة.