تشديد إجراءات الأمن في العاصمة الهندية بعد اشتباكات مع مزارعين

انتشر مئات من رجال الشرطة لحراسة القلعة الحمراء في قلب العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات عنيفة بين المزارعين والسلطات أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة ما لا يقل عن 80 شخصا.واحتج عشرات الآلاف من المزارعين على إصلاحات بالقطاع الزراعي يقولون إنها تخدم مصالح المشترين الكبار من القطاع الخاص على حساب المنتجين، ويعتصم المزارعون على مشارف المدينة منذ نحو شهرين للمطالبة بإلغاء الإصلاحات.وتحولت مظاهرة بالجرارات على مشارف نيودلهي، تزامنت مع يوم الجمهورية أمس الثلاثاء، إلى حالة من الفوضى عندما خرج مزارعون عن المسار المتفق عليه واجتاحوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لكبحهم.وتمكن بعض المزارعين من الوصول إلى القلعة الحمراء، حيث كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلقي كلمته السنوية، حيث تسلقوا الجدران الخارجية وغرسوا رايات.وأخرجت الشرطة المحتجين من مجمع القلعة بحلول أمس الثلاثاء لكن الوجود الأمني الكثيف استمر لليوم الأربعاء.