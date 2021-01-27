رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تكشف تفاصيل جديدة عن الناقلة الإيرانية المحتجزة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:02 ص
الناقلة الإيرانية
الناقلة الإيرانية
منار أحمد
طباعة
أكد مسئول إندونيسي، اليوم الأربعاء، أن طاقم الناقلة الإيرانية التي تم ضبطها الأحد الماضي، مع أخرى عليها علم بنما، من قبل خفر السواحل الإندونيسي، يهرب النفط ويموه هوية السفينة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأمن البحري ويسنو برامانديتا، أن الطاقم ارتكب مجموعة من الانتهاكات، والتحقيق سيتواصل".

كما أوضح أن سلطات بلاده احتجزت طاقم ناقلة التي كانت ترفع العلم الإيراني، والتي ترفع علم بنما خلال توجههما إلى جزيرة باتام.

وقال إنه تم اعتقال 36 إيرانيًا و25 صينيًا من أفراد الطاقم، وأخذ وثائق من السفينتين.

إلى ذلك، كشف عن أن السفينتين موهتا عملياتهما في نقل النفط بشكل غير قانوني، عبر مجموعة متنوعة من الانتهاكات، منها عدم رفع الأعلام الوطنية، وتغطية الأسماء على هيكل السفينة، وإغلاق أنظمة التعرف، والرسو بشكل غير قانوني.

يشار إلى أن خفر السواحل الإندونيسي كان احتجز الناقلتين "إم.تي هورس" و"إم.تي فريا" للاشتباه في عمليات تهريب للنفط على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، الأحد الماضي.

فيما أورد التليفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وأعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن بلاده طلبت من إندونيسيا تفاصيل عن احتجاز ناقلة ترفع علمها، وذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة