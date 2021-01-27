إندونيسيا تكشف تفاصيل جديدة عن الناقلة الإيرانية المحتجزة

أكد مسئول إندونيسي، اليوم الأربعاء، أن طاقم الناقلة الإيرانية التي تم ضبطها الأحد الماضي، مع أخرى عليها علم بنما، من قبل خفر السواحل الإندونيسي، يهرب النفط ويموه هوية السفينة.وأضاف المتحدث باسم وكالة الأمن البحري ويسنو برامانديتا، أن الطاقم ارتكب مجموعة من الانتهاكات، والتحقيق سيتواصل".كما أوضح أن سلطات بلاده احتجزت طاقم ناقلة التي كانت ترفع العلم الإيراني، والتي ترفع علم بنما خلال توجههما إلى جزيرة باتام.وقال إنه تم اعتقال 36 إيرانيًا و25 صينيًا من أفراد الطاقم، وأخذ وثائق من السفينتين.إلى ذلك، كشف عن أن السفينتين موهتا عملياتهما في نقل النفط بشكل غير قانوني، عبر مجموعة متنوعة من الانتهاكات، منها عدم رفع الأعلام الوطنية، وتغطية الأسماء على هيكل السفينة، وإغلاق أنظمة التعرف، والرسو بشكل غير قانوني.يشار إلى أن خفر السواحل الإندونيسي كان احتجز الناقلتين "إم.تي هورس" و"إم.تي فريا" للاشتباه في عمليات تهريب للنفط على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، الأحد الماضي.فيما أورد التليفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وأعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن بلاده طلبت من إندونيسيا تفاصيل عن احتجاز ناقلة ترفع علمها، وذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية.