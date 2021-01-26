كاتب تركي موال لأردوغان يتراجع عن تأييده بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

تراجع الكاتب التركي عبد الرحمن أوزون، الموالي للحكومة التركية، عن تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب التدهور المعيشي في أنقرة.وانتقد أوزون، الثلاثاء، الزيادة السريعة لأسعار المواد الغذائية، موجها حديثه لأردوغان، قائلا «الشعب التركي لن يكون بجانبك مجددًا»، وفقًا لموقع «خلق تي في» التركي.وأضاف «هناك من يحاول أن يجعل الشعب ضدك، إذا جاع الشعب فلن يقف إلى جانبك، وإذا لمست جيب المواطن سيثور عليك، وقد شاهدنا ثورة الشعب بالبطاطس والبصل في الانتخابات المحلية الماضية».ووجه رسالة إلى وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، قال فيها «لقد قيل إن نمو الزراعة بنسبة 5.3% ساهم بشكل كبير في اقتصادنا، فإذا كانت الزراعة تنمو فلماذا نواجه أسعارًا مثل هذه؟!».