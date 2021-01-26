الإيسيسكو تطلق مشروع لدعم النساء والشباب في كوت ديفوار

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية لتنفيذ مراحل "مشروع مواجهة (كوفيد-19) من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال للنساء والشباب" في كوت ديفوار، في إطار الشراكة بين منظمة الإيسيسكو وإحدى المؤسسات الخيرية الخاصة التي تعمل في مجال الدعم الإنساني، لدعم جهود 10 دول إفريقية في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة.وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء إنه تم تنظيم حفل التوقيع، الذي جرى اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وأداما دياوارا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في كوت ديفوار.وجدد الدكتور المالك -في كلمته خلال الحفل - التأكيد على أن جهود الإيسيسكو متواصلة بهدف دعم دولها الأعضاء في التصدي لجائحة (كوفيد-19)، وذلك في إطار رؤيتها الجديدة المبنية على تعزيز آليات التواصل مع الدول والتعرف على احتياجات وأولويات كل منها.من جانبه، هنأ أداما دياوارا، الإيسيسكو، بالمبادرات والبرامج والأنشطة المتميزة التي أطلقتها ونفذتها المنظمة خلال جائحة (كوفيد- 19"، والتي تهدف إلى تعزيز جهود وقدرات دولها الأعضاء على التصدي للانعكاسات السلبية للجائحة. كما ثمن المساعدات التي قدمتها المؤسسة إلى جمهورية كوت ديفوار، عبر شراكتها مع منظمة الإيسيسكو.وفي ختام الحفل، تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تنمية روح ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء خاصة في المناطق الريفية والعاملين بالقطاع غير المنتظم من خلال الإنتاج المحلي للمنتجات الصحية ومعدات الحماية وتشجيع الشباب والنساء على الابتكار وريادة الأعمال ونشر ممارسات النظافة الجديدة قصد تعزيز الصحة العامة، بالإضافة إلى تسهيل هيكلة الأنشطة الاقتصادية بجمهورية كوت ديفوار.