رئيس مدينة العدوة يطالب أصحاب المحال والشركات بترخيص لافتاتهم الإعلانية

طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، أصحاب المحلات العامة والشركات والعيادات والصيدليات بضرورة تقديم طلب لترخيص اللافتات والدعاية الإعلانية الخاصة بهم والتصالح وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.قال اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه بناء على قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم 644 لسنة 2020 بشأن تنظيم مباشرة الاعلانات بنطاق محافظة المنيا فإن الوحدة المحلية لمركز العدوة تهيب بجميع المواطنين أصحاب المحال العامة والشركات والعيادات والصيدليات من يمتلكون لافتات ودعاية إعلانية التوجة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لتقديم طلب ترخيص إعلان وتصالح عن محضر دعاية وإعلان.وأضاف رئيس المركز أن كل من يملك دعاية إعلانية ولم يتقدم بترخيص سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.