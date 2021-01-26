«قضايا الدولة» تشرف على الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة أبوبكر الصديق عامر، على طلب نقيب المحامين رجائي عطية بشأن إشراف الهيئة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر انعقادها يومي ٧ و٨ فبراير والإعادة ١٤ و١٥ فبراير المقبل.ووفقا لقرار الهيئة الصادر اليوم، فإن اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي، ستكون برئاسة المستشار عبد الناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، على أن يكون المستشار إبراهيم عبدالخالق السيد نائبا، وبعضوية 7 مستشارين آخرين.