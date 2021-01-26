حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

رفضت الإعلامية نجوى إبراهيم المشاركة في فيلم "الاختيار" للمخرج يوسف شاهين، لاحتوائه على مشاهد قبلات، مما أغضب "شاهين" الذي حاول إقناعها بأن الفيلم به قبلة واحدة، لكنها أصرت على رفضها.واعتذرت الإعلامية نجوى إبراهيم عن المشاركة في الفيلم، فاقتنع يوسف شاهين، وقرر البحث عن فنانة أخرى لتجسد الدور.وكانت "إبراهيم" قد حكت في حوار صحفي لها بأنها كانت قد وافقت على تجسيد الدور في البداية، لكن بعد قراءتها لسيناريو الفيلم، اعترضت على المشاهد التي تحتوي على قبلات واعتداءات.هاتفت نجوى إبراهيم المخرج يوسف شاهين وشرحت له الموقف، فطلب منها الحديث إلى زوجها مروان، وقال له "أنا جايلك فورا"، وأخذ يناقشهما في الدور بأنه مرسوم بدقة لها، وقال "شاهين": "دورك يا ستي دور ست متجوزة وبعد ما خلفتي ولد جوزك بينشغل عنك، حصل إيه، لازم إنسان يهتم بيكي، وحصل انك وقعتي في حب ميين، أخو جوزك، وبيحاول يعتدي عليك وبتقاومي المسألة كلها صراع عنيف بداخلك، والسؤال الذي نطرحه في النهاية، هل الزواج نهاية الحب، والعلاقة العاطفية؟".وبعدما رفضت نجوى إبراهيم تجسيد الدور حلت بدلًا منها الفنانة سعاد حسني.يذكر أن فيلم "الاختيار" يدور حول "سيد" كاتب مشهور تسلّق قمة الهرم الاجتماعي والسياسي باحثًا عن المزيد، متزوج من "شريفة"، ويستعدان للسفر إلى الخارج للعمل في هيئة الأمم المتحدة، لكنه يقرأ في إحدى الجرائد خبر مقتل توأمه "محمود"، فيؤجل سفره ويتصل بالشرطة للبحث عن قاتل أخيه، وتبدأ رحلة البحث لتغمر ضابط الشرطة شكوك حول "سيد".