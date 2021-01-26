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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير القوى العاملة يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:39 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، إحدى شركات الملابس الجاهزة والمنسوجات بالعاشر من رمضان وأقسامها المختلفة، بدءًا من قسم تقطيع الأقمشة، والطباعة، وصالة عرض المنتجات وتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والاطمئنان على أحوال العمال في بيئة العمل، فضلًا عن تطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة العاملين وسلامتهم.

وأشاد الوزير، خلال جولته بجودة المنتجات المصنعة للشركة، وعلى قدرتها على المنافسة مع الماركات العالمية، وباقي الشركات العاملة في نفس الصناعة.

جاء ذلك على هامش تسليم الوزير 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة، وفرتها المجموعة في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

رافق الوزير في جولته التفقدية سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة جيد تكستايل، ومدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وأحمد عبدالهادي وكيل المديرية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع، وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر، حيث تابع الوزير علي الطبيعة خطوط الإنتاج وأقسام العمل داخل المجموعة، ووجه بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الجسدي بين العاملين، وارتداء مهمات الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في أماكن العمل.
وزير القوى العاملة يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر
وزير القوى العاملة يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر
وزير القوى العاملة يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر
وزير القوى العاملة يتفقد إحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر

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