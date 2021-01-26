بريانكا شوبر بالفوشيا في أحدث جلسة تصوير (صور)

تألقت النجمة الهندية بريانكا شوبرا في أحدث إطلالة لها، حيث خضعت مؤخرا لجلسة لتصوير جديدة لصالح مجلة Marie Claire، وأثارت إعجاب الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي.وظهرت بريانكا شوبرا بالساري الهندي الفوشيا، حيث أبرز جمالها، كما تألقت فى إطلالة أخري بأزياء عصرية عبارة عن توب كروب فوشيا اللون، وتنورة بنفس اللون مكشكشة، ونسقت معه حذاء فوشيا ذو كعب عالي.واعتمدت شوبرا، تصفيفة الشعر المنسدل، ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما وضعت حمرة شفاة بينك اللون، لتبدو وكأنها اكثر طبيعية.