«الصحة»: تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا منتصف فبراير

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تطعيم كبار السن فوق سن 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد في النصف الثانى من فبراير المقبل، موضحة أنه سيتم تحديد جدول التطعيم وبدء تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى بعد وصول دفعات جديدة من لقاح كوفيد-19.وقالت المصادر لـ"الدستور" إن الأولوية حاليًا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات التى تتعامل بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في برنامج التطعيمات مع ورود كميات إضافية من اللقاح.وأكدت أنه يتم توزيع لقاح فيروس كورونا على جميع مستشفيات العزل والصدر والحميات تدريجيًا، مع حصر الأطقم الطبية بالمستشفيات لتحديد الكميات المطلوب توفيرها في كل مستشفى بالجمهورية.وأوضحت المصادر أن فعالية لقاح كورونا الصينى تصل لـ89%، كما يعطى حماية 100% من الإصابة بفيروس كورونا الحرجة، حيث تكون الأعراض عند الإصابة بسيطة.