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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أقوال سيدة تركت طفلًا أمام مول بالشروق: «لقيته في الشارع»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:44 م
متهمة
متهمة
داليا عبد الباسط
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أقرت المتهمة بترك طفل أمام أحد المولات بالشروق بأنها عثرت على الطفل أثناء خروجها من محل سكنها بدائرة القسم لشراء بعض طلبات المنزل، وعندما سألت الجيران عن هوية الطفل طلبوا منها التوجه به لقسم الشرطة لتسليمه.

وأضافت السيدة أنها اتصلت هاتفيا بزوجها وأخبرته بعثورها على الطفل وسوف تتوجه به لقسم الشرطة لتحرير محضر لكنه تشاجر معها وطالب منها تركه حتى لا تتحمل مسؤوليته فحضر فى ذهنها تركه أمام إحدى المولات الشهيرة حتى يقوم بتسليمه أحد من أفراد الأمن.

وكانت قد حددت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة هوية سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات بالشروق، كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجرى تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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