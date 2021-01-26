تقرير الطب الشرعي في وفاة المخرج حاتم علي: لا شبهة جنائية

تسلمت نيابة قصر النيل، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم على، والذي أثبت أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية.كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي متوفى داخل غرفته، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته.كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي آثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق، خاصة من عثر على الجثة لسؤالهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.