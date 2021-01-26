إثر الاحتجاجات.. انتشار أمني مكثف للقوات التونسية في محيط البرلمان

كثفت القوات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، دوريتها أمام البرلمان التونسي وفي محيطه، لمنع المظاهرات المرتقبة مناوئة للحكومة ولحركة النهضة أمام مبنى البرلمان.جاء ذلك في أعقاب الجلسة البرلمانية للحصول على التصويت للتعديل الوزاري أمام رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.وعلى وقع أجواء مشحونة داخل البرلمان بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددًا من الوزراء المقترحين، تتحضر عشرات المنظمات والجمعيات التونسية إلى تظاهرات حاشدة، مساء الثلاثاء، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة.وانطلقت المسيرات بالفعل من الأحياء الشعبية الفقيرة ضواحي العاصمة تونس، ردا على تصريحات القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، أساء وأهان فيها سكان هذه الأحياء واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.