التحقيق مع المتهمة بترك طفل أمام أحد المولات بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات الشهيرة بالشروق.وكانت قد حددت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة هوية سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات بالشروق، كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجارٍ تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.