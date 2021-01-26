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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رصد 2032 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:28 ص
مرور
مرور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة والصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4980 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2032 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 228 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط التراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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