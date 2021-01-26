الاتحاد الأوروبي يتعهد بجذب المزيد من المستثمرين لتنزانيا

أعرب الاتحاد الأوروبى عن تعهده بالعمل من أجل جذب المزيد من المستثمرين إلى تنزانيا، مؤكدا أنه سيواصل جهوده للمساعدة على تحسين مناخ الاستثمار هناك.وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى تنزانيا " مانفريد فانتى " إن مسئوليته تحتم عليه مواصلة العمل مع الحكومة التنزانية من أجل ضمان سلامة مصالح المستثمرين الحاليين وجذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فى تنزانيا.وأعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى عن تقديره لجهود الحكومة التنزانية لتحسين مناخ الاستثمار، وقال ان مثل هذه الجهود تستحق الدعم والتأييد.وأضاف قائلا " إن كثيرا من الدول الأوروبية أعربت عن تقديرها لجهود حكومة الرئيس جون ماجوفولى لتحسين إطارات العمل السياسية والمؤسسية والقانونية اللازمة لايجاد بيئة تساعد على جذب المزيد من المستثمرين وتشجيع المستثمرين الحاليين على توسيع نطاق استثماراتهم ".وشدد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى قائلا إن دول الاتحاد الأوروبى تعهدت بالاستمرار فى دعم الحكومة التنزانية فيما يتعلق بهذا الشأن.وتجدر الاشارة إلى أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى كان قد بحث مع البروفيسور كيتيلا مكامبو وزير الدولة لشئون الاستثمار بمكتب الرئيس التنزانى المسائل المتعلقة بالاستثمار والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى مجالات التعاون بين الجانبين فى صناعات التعدين والنسيج ومنتجات مصائد الأسماك وانتاج الطاقة وتوزيعها.