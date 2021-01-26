رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يتعهد بجذب المزيد من المستثمرين لتنزانيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
ا ش ا
طباعة
أعرب الاتحاد الأوروبى عن تعهده بالعمل من أجل جذب المزيد من المستثمرين إلى تنزانيا، مؤكدا أنه سيواصل جهوده للمساعدة على تحسين مناخ الاستثمار هناك.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى تنزانيا " مانفريد فانتى " إن مسئوليته تحتم عليه مواصلة العمل مع الحكومة التنزانية من أجل ضمان سلامة مصالح المستثمرين الحاليين وجذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فى تنزانيا.

وأعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى عن تقديره لجهود الحكومة التنزانية لتحسين مناخ الاستثمار، وقال ان مثل هذه الجهود تستحق الدعم والتأييد.

وأضاف قائلا " إن كثيرا من الدول الأوروبية أعربت عن تقديرها لجهود حكومة الرئيس جون ماجوفولى لتحسين إطارات العمل السياسية والمؤسسية والقانونية اللازمة لايجاد بيئة تساعد على جذب المزيد من المستثمرين وتشجيع المستثمرين الحاليين على توسيع نطاق استثماراتهم ".

وشدد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى قائلا إن دول الاتحاد الأوروبى تعهدت بالاستمرار فى دعم الحكومة التنزانية فيما يتعلق بهذا الشأن.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى كان قد بحث مع البروفيسور كيتيلا مكامبو وزير الدولة لشئون الاستثمار بمكتب الرئيس التنزانى المسائل المتعلقة بالاستثمار والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى مجالات التعاون بين الجانبين فى صناعات التعدين والنسيج ومنتجات مصائد الأسماك وانتاج الطاقة وتوزيعها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»