إصابة 200 عنصر من الحرس الوطنى الأمريكى بكورونا

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال وليام ووكر، مساء الإثنين، أن حوالي 200 عنصر من عناصر الحرس ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويخضعون حاليا للعلاج.وأعرب ووكر، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن"،عن انزعاجه من تسجيل هذا العدد من الإصابات، مؤكدا أن كافة العناصر كانوا يتبعون بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتجنب انتشار انتقال العدوى أثناء انتشارهم في واشنطن.وقال رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون: "إن 200 من أصل 25000 حارس مصاب، أي أقل من واحد بالمائة".يذكر أنه تم حشد الآلاف من الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في أوائل الشهر الحر ولتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي.