تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:38 ص
يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي عن تردد «بي إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات، لمتابعة الديربي الإيطالي غدًا الثلاثاء، الذي يجمع بين ميلان وإنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، وكذلك مباراة أرسنال وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتوفر «الدستور» لقراءها تردد «بي إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي
القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب أفقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الاستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.
وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.
وتوفر «الدستور» لقراءها تردد «بي إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات.
تردد «بي إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي
القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب أفقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.
تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الاستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.
وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.
ويزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN Sports HD على نايل سات، يومًا بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.
تردد قناة أون تايم سبورت 3
وتستخدم قناة «بي إن سبورت»، أحدث معدات التصوير في مباريات كرة القدم وكذلك بث المبارايات، لتزويد المشاهدين بميزة بث تطابق المميزات الأوروبية، وفقًا لأعلى تقنية HD.
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تردد قناة أون تايم سبورت 3
وتستخدم قناة «بي إن سبورت»، أحدث معدات التصوير في مباريات كرة القدم وكذلك بث المبارايات، لتزويد المشاهدين بميزة بث تطابق المميزات الأوروبية، وفقًا لأعلى تقنية HD.
وتحرص قناة «بي إن سبورت» على بث جميع الدوريات العالمية بجميع اللغات؛ لجذب المزيد من عشاق كرة القدم في العالم.
وأعلنت قناة «بي ان سبورت» عن تغيير ترددات bein sports المفتوحة مجانًا على قمر نايل سات، من خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع بداية عام 2021، وذلك حتى يتثنى لجميع متابعين كرة القدم ضبط أجهزتهم لمتابعة البرامج والمباريات التي تبث عبر القناة المجانية.