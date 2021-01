بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

تردد قناة on time sport 3





قد يهمك أيضا..





تتشر《الدستور》تردد قناة on time sport 3، بعد تصدر مؤشر البحث على جوجل عن اون تايم اسبورت ٣، والتى يتابعها العديد من مشجعى الرياضة فى مصر والوطن العربي، والتى تذيع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتى بدأت فى يوم ١٣ يناير ٢٠٢١، الماضى، وتستمر حتى يوم ٣١ يناير المقبل.وتأتى اون تايم اسبورت ٣ من أفضل القنوات المتخصصة فى الشأن الرياضى، وتقدم مضمون ومحتوى إعلامى متميز، من أجل جذب وتكوين أكبر قعدة جماهيرية فى مصر وعلى مستوى الوطن العربى ككل، ونستعرض لكم كيفية تنزيل المحطة على القمر الصناعى نايل سات، بشكل صحيح وبطريقة سهلة.نقدم لكم من خلال الخطوات التالية كيفية تنزيل تردد قناة on time sport 3، من خلالها تمكن المواطن من تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، وفقًا للتردد الجديد لعام 2021:- يقوم المواطن الذى يرغب فى تنزيل القناة بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٢٣٠٣، ويقوم الواطن بضبط معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة on time sport 3، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.ويشاهد المتابعين لقناة on time sport 3، أهم المباريات والدوريات العالمية، والمحلية، وحيث أن لدى المحطة أفضل البرامج الرياضية المختلفة، والتى تقدم أفضل التحليلات للمباريات مع أهم الخبراء الرياضيين، وتنافس المحطة القنوات الدولية فى الشأن الرياضى، وتتميز القناة بتقنية Hd، التى تجعل المشاهد يتلقى أفضل صوت وصورة للمحطة.