رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:07 م
قصر الأميرة نعمت
قصر الأميرة نعمت مختار
خالد حماد
طباعة
يعد قصر نعمت مختار، أحد معالم مصر المعمارية، والذي أتم مئة عام على تشييده بمنطقة «بركة الحاج» بحي المرج وهو ما تنازلته الصحفية سهير عبدالحميد في كتابها «قصور مصر» كأحد أبرز قصور مصر المهجورة.

تقول سهير عبد الحميد:"المشهد جد مختلف عما قرأته في مذكرات الأمير حسن، آخر أحفاد الخديو إسماعيل عن قصر الأميرة نعمت مختار اختفت تلك الجنة الساحرة التي تحيطها ملاعب التنس والجولف، لم تعد للقصر هيبته التي اكتسبها من شموخ سيدته، بعد أن أصبحت جدرانه الخاوية نهبًا لدماء الخفافيش وروث الجرذان، حتى أبراجه التي اقتبست من قلاع العصور الوسطى بدت أطلالًا هرمة.

كانت الأميرة نعمت صغرى بنات إسماعيل وكانت تمثل مع شقيقتها خديجة الشقيقتين الوحيدتين بين أولاد إسماعيل جميعًا «أولادًا وبناتا"، كانت قد خطبت للأمير إبراهيم باشا وعقد له عليها عقدًا شرعيًّا، لكن المنية عاجلته قبل أن يتزوجها فتزوجت بالقائد محمود مختار باشا، نجل أحمد مختار، معتمد تركيا في مصر أيام الخديو توفيق.

كان محمود مختار عضوًا في جماعة الاتحاد والترقي، ولما قامت الثورة التي هاجمت منازل أعضاء الجماعة، وهاجموا منزل مختار - تصدت لهم الأميرة بشجاعة وحذرتهم من دخول المنزل إلا على جثتها، ثم عين مختار باشا وزيرًا للحربية في تركيا ثم سفيرًا لها في المانيا.

تشير سهير عبد الحميد إلى بناء القصر:"أقيم من طابق واحد وبدروم على مساحة 500 متر، وبه سبع حجرات ضاعت معالمها بعد استغلالها كمكاتب إدارية طوال عدة سنوات، المدخل الرئيسي للقصر جاء على شكل مشربية صنعت من الحديد، والأرضية كسيت بحبات الزلط الملون في تشكيلات بديعة بدا بعضها باهتًا أسفل ركام الأتربة.

تواصل حديثها: "يروي الأمير حسن كيف كانت الحياة داخل قصر المرج تخضع لنظام يومي صارم يتلقى فيه الدروس على أيدي مجموعة من المدرسين الفرنسيين والعرب والأتراك، إضافة إلى شيخ محفظ للقرآن، فضلًا عن لعبة التنس والتدريبات الإنجليزية تحت إشراف السيدة الإنجليزية «ماكاري» التي التحقت بالأسرة من شبابها المبكر كمرافقة للأميرة أمينة ابنة الأميرة نعمت، وكانت ماكاري تصحب الأميرة نعمت أثناء زيارتها الخارجية، وكانت صرامة الأميرة سببًا في تحويل حدائق قصر المرج إلى جنة ساحرة، تحيط بملاعب التنس والجولف، أما حوائط القصر فكانت معزولة بمسافات داخلية تعزل عن القصر درجات الحرارة المرتفعة في الخارج، وكان يشرف على حدائق القصر 05 بستانيًّا يقودهم خبير إيطالي، وبلغ العمل من دقته أننا لم نكن نشاهد ورقة شجر صغيرة ملقاة على الأرض، بل إن الخدم كانوا يسعون وراءنا أثناء تجوالنا في الحدائق لتسوية الأرض والرمال من آثار أقدامنا
.
تختتم سهير عبد الحميد:"في 2002 اقتطعت الشركة التابعة لوزارة الزراعة التي آلت إليها الحديقة والقصر 16 فدانًا من المساحة الكلية البالغة 22 فدانًا، وقامت ببيعها لثلاثة تجار بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان الواحد، تدخل ضمنها المساحة المقام عليها القصر، ما دعا إلى القلق من هدم المبنى التاريخي، وأدى إلى تدخل وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة وحي المرج، وظهر اقتراح بتحويل هذا المبنى الذي أقيم بنظام الحوائط الحاملة بالدبش الأبيض إلى بيت ثقافة لهذا الحي المحروم من كل الأنشطة الثقافية.
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية
قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه تمثل مصر في مهرجانات دولية

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط