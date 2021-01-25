موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويعد معاش التكافل والكرامة والذي منحته وزارة التضامن الاجتماعي لفئات معينة مستحقة للدعم من بينها الأسرة التي ليس لها دخل ثابت أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين والمرأة المعيلة وغيرهم من الفئات هو الدخل الوحيد لهذه الفئات، لذلك يمكن التسجيل في هذا المعاش عبر هذا الرابط " هنا ". شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة

يبحث كثيرون عنللاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعي، للراغبين في الحصول عليه من الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم عبر رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2020 والمستفيد منه حتى الآن 13 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط لصرف معاش برنامج تكافل وكرامة على المستحقين وتتمثل فيما يلي:-

1 - الأسرة يشترط لحصولها على المعاش أن يكون لديها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 17 والأطفال في مراحل دراسية مختلفة.

2 - أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يعمل في الحكومة القطاع الخاص او القطاع العام بأجر تأمينية أكثر من 400 جنيه.

3 - أن لا يمتلك المتقدم للحصول على المعاش أى محل تجاري أو أرض زراعية أو عقار سكني بخلاف القائمين فيه.

4 - أن لا يكون المتقدم قد حصل على معاش من الدولة أكثر من 500 جنيه.

5 - أن لا يكون المتقدم للحصول على المعاش مسافر خارج البلاد للعمل.

6 - إلا يقل سن المتقدم للحصول على المعاش عن 35 سنة.

7 - إلا يمتلك المتقدم سيارة أو جرار.

8 - إلا يعمل المتقدم في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة بدون أجر تأمينية.



الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة

1 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - صورة شهادة الميلاد "كمبيوتر".

3 - صورة وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.

4 - إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز.

5 - قموسيون طبي رسمي لتوضيح الحالة في حالات العحز.

6 - قيد مدرسي لجميع الأطفال.

7 - صورة إقرار وصاية للأيتام.





اقرأ أيضَا: