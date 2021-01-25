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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كم يوم باقي على رمضان 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:06 م
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
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كم يوم باقي على رمضان 2021، سؤال يبحث عنه الكثير من المواطنين عبر الفترة الحالية على منصات التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية عبر محركات البحث الشهيرة، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، حيث يستعد المسلمون في كل عام لاستقبال الشهر بالطقوس التي تخلف من بلد لآخر.

كم يوم باقي على رمضان 2021

يتبقى على شهر الكريم ما يزيد عن 78 يوما على استقبال الشهر الكريم، حيث يستعد المصرين الشهر بشراء الياميش والزينة وتعليق الفوانيس، التي يتميز بها المصريين عن غيرهم، حيث يفكروا سنويا في ابتكار طقوس يحتفلون بها خلال الشهر، حيث يصلون في المساجد و يحضرون الدروس الدينية، وتعم أرجاء البلاد بالخير والبركات.
 

موعد شهر رمضان الكريم 2021

13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المعظم، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد الشهر الكريم، فقد يتشوق الكثير من المسلمين لأجواء الشهر الفضيل حيث الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حتى يجرى المواطنين استعداداتهم لاستقبال الشهر من شراء الياميش والبقوليات وكل ما يتعلق بالشهر الكريم.

موعد اول ايام عيد الفطر 2021

يعتبر أول أيام عيد الفطر 2021 يوم 12 مايو المقبل، حيث تبدأ الإجازة يوم 13 مايو، وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر، وذلك في حال إذا كان المتمم لشهر رمضان الكريم يوم 11 مايو الموافق لليوم التاسع والعشرين من الشهر الكريم. وذلك وفقا لما أكده علماء الفلك من خلال بيانات رسمية، ووفقا لإمساكية الرمضانية التي تم وضعها هذا العام الهجري الجاري 1442، ووفقا للعام الميلادي الجديد 2021.

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