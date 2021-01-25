شباب الإخوان في تركيا بلا أوراق وقادة «الإرهابية» تخلوا عنهم

كشفت قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مأساة جديدة يتعرض لها شباب وعناصر جماعة الإخوان الفارون إلى تركيا والمقيمون في أراضيها، حيث انتهت صلاحية الأوراق الثبوتية المصرية التي كانوا يحملونها منذ هروبهم من مصر قبل سنوات، ويعيشون الآن بدون أوراق ثبوتية ما أدى لتعطل قيد وإثبات نسب أطفالهم وقسائم زواجهم وغيرها من المعاملات القانونية.ونقلت العربية عن مصادر مطلعة، أن عددا من شباب الإخوان المقيمين في تركيا انتهت أوراق وجوازات سفرهم منذ فترة، ولم يتمكنوا حتى الآن من تجديدها، ما أدى لتعطل قيد وإثبات أطفالهم وزواجهم، وأصبح أطفالهم بلا أوراق هوية، وزيجاتهم غير موثقة قانونيا، فضلا عن توقف كافة المعاملات التي تحتاج لأوراق وهوية.وهو ما أدى لظهور أزمة جديدة إضافة للأزمات الأخرى التي يتعرضون لها من عدم حصولهم على أعمال مناسبة ولجوئهم للتسول والعمل في مهن متواضعة، للإنفاق على أنفسهم وأسرهم بعيدا عن قيادات الإخوان الذين تخلوا عنهم وتركوهم فريسة للظروف الصعبة التي يعانون منها في تركيا وصعوبة عودتهم لمصر لوجود أحكام قضائية ضدهم.