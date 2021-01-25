الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021:





- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويمكن للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب، معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 المطلوبة ضمن الأوراق إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنـــــــــــــــــــــا



الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص للمريض.



- الخطوة الثالثة: كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.



- الخطوة الرابعة: تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، المحافظة، الوظيفة...)



الخطوة الخامسة: كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني للتواصل.



- الخطوة السادسة: اختيار مكان الجمارك.



- الخطوة السابعة: تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.

ما هي شروط الحصول على سيارة سيارات المعاقين 2021:

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الشروط الواجب توافرها للأشخاص الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على النحو التالي:



- لا بد أن الراغب في الحصول علي السيارة المجهزة يكون مصري الجنسية.



- ألا يكون المتقدم للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب أقل من 18 سنة.



- أن يحدد الكشف الطبي مدى لياقته البدنية التي تؤهله لقيادة السيارة.



- ألا تكون إعاقته سببا مانعا لقيادة السيارة مثل الإعاقة البصرية.



ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة 2021:

- صورتين شخصيتين 4X6 للراغب في الحصول على السيارة.



-صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.



-تقديم أصل المؤهل الدراسي.



- تقديم بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.



- بطاقة الخدمات المتكاملة







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يقدم لكم موقع "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن المجهوادات التي تقدمها الدولة المصرية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة.