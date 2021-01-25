أوبريت غنائي لأبناء الشهداء من رجال الشرطة

قدم أبناء الشهداء من رجال الشرطة المصرية، أوبريت غنائي تخليدا لذكرى تضحيات جهودهم في ذكرى عيد الشرطة الـ 69 والذي أقيم اليوم بأكاديمية الشرطة بحضور رئيس الجمهورية.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.