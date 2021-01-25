345 مليون جنيه استثمارات «حياة كريمة» بأسوان

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسوان للعام المالي 2020-2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأوضح التقرير، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسوان تتمثل في توجيه نحو 1.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 181 مليون جنيه لخدمات الطرق بالمحافظة.وأشار إلى ملامح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة في المحافظة 345 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 13 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 6.8 ألف مواطن.