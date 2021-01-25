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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية» تهنئ الشرطة بعيدها الـ69

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:13 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
نورهان عبدالرحمن
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تقدمت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومديري العموم وجميع العاملين بالمديرية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، والنواب ومساعدين مديري الأمن، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمحافظة القليوبية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية.

وأشادت بجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والاستقرار، مؤكدة أنهم صمام الأمن للشعب المصرى واستقرار الوضع الأمني في مختلف نطاق المحافظة.

وأكدت أن الإنجازات التي تحققها الشرطة المصرية تكلل بإصرار وعمل وجهد وعرق وتضحيات وبطولات كبيرة يبذلونها دون النظر لمقابل وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضحيات أبنائها الأبطال من الشرطة والقوات المسلحة.

كما قدمت التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.

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