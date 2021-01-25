رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أعداد السائحين في أيسلندا76% في عام 2020 بسبب كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:58 ص
أيسلندا
أيسلندا
وكالات
طباعة
أدى تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19-)، إلى تضاؤل أعداد السائحين في أيسلندا خلال العام الماضي.

وانخفض عدد السائحين الأجانب بنسبة تزيد على 76%، ليصل إلى نحو 478 ألفا و500 مسافر في عام 2020، بتراجع عن 99ر1 مليون سائح في العام السابق، بحسب إحصاءات هيئة السياحة الأيسلندية.

وكانت آخر مرة انخفض فيها عدد الزائرين الأجانب إلى الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، في عام 2010.

ومن المتوقع أن تظل أعداد السائحين منخفضة حتى منتصف عام 2021 وتشدد أيسلندا القواعد التي تفرضها على الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بسبب مخاوف من انتشار إصابات فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة في 15 من يناير الجاري، أن كل مسافر عليه إجراء اختبار فيروس كورونا عند وصوله إلى البلاد، قبل أن يبدأ فترة عزل لمدة تتراوح بين خمسة وستة أيام، ثم بعد ذلك يجب عليه إجراء اختبار ثان، بحسب ما قالته الحكومة.

ويشار إلى أن الاختبار مجاني، ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بصورة فورية، وأن تستمر حتى الأول من مايو المقبل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

«التخطيط» تعد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

الصور

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

الظواهر المناخية تُودي بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص في 20 عامًا

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة