تراجع أعداد السائحين في أيسلندا76% في عام 2020 بسبب كورونا

أدى تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19-)، إلى تضاؤل أعداد السائحين في أيسلندا خلال العام الماضي.وانخفض عدد السائحين الأجانب بنسبة تزيد على 76%، ليصل إلى نحو 478 ألفا و500 مسافر في عام 2020، بتراجع عن 99ر1 مليون سائح في العام السابق، بحسب إحصاءات هيئة السياحة الأيسلندية.وكانت آخر مرة انخفض فيها عدد الزائرين الأجانب إلى الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، في عام 2010.ومن المتوقع أن تظل أعداد السائحين منخفضة حتى منتصف عام 2021 وتشدد أيسلندا القواعد التي تفرضها على الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بسبب مخاوف من انتشار إصابات فيروس كورونا.وأعلنت الحكومة في 15 من يناير الجاري، أن كل مسافر عليه إجراء اختبار فيروس كورونا عند وصوله إلى البلاد، قبل أن يبدأ فترة عزل لمدة تتراوح بين خمسة وستة أيام، ثم بعد ذلك يجب عليه إجراء اختبار ثان، بحسب ما قالته الحكومة.ويشار إلى أن الاختبار مجاني، ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بصورة فورية، وأن تستمر حتى الأول من مايو المقبل.