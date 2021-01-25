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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبو الغيط» يدين محاولات الحوثيين ترويع الحكومة اليمنية الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:45 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بأحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية، ومباشرتها لسلطتها في عدن.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، أن أبو الغيط عبر للوزير اليمني خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة، التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، برعاية المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد خلال الحديث على إدانة الجامعة لمحاولات الحوثيين ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.

وأضاف أن أبو الغيط شدد في حديثه مع الوزير بن مبارك على أن تشكيل حكومة الكفاءات تعد خطوة مهمة على طريق توحيد جبهة الشرعية في مواجهة الحوثيين، موضحًا أهمية العمل بشكل حثيث على استعادة ثقة الشعب اليمني، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي تُعاني منه البلاد.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على استعداد الأمانة وهيئات منظومة العمل العربي المختلفة ووكالاتها المتخصصة التعاون بشكل كامل مع كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالمؤسسات اليمنية، وتحسين معيشة المواطنين.

وذكر المصدر أن "بن مبارك" من ناحيته وضع "أبو الغيط" في صورة التطورات اليمنية، عبر عرضٍ مفصل للصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية، وخططها للعمل من أجل استقرار الوضع، ومواجهة التهديدات التي تشكلها ميلشيات الحوثيين التي ترتبط بأجندة إيرانية واضحة.

وأكد الأمين العام للجامعة من جانبه دعمه للعملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة "جريفيث" من أجل التوصل إلى إعلان مشترك يكون نقطة بداية في بناء الثقة، والتمهيد للحل السياسي على أساس من القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، ومقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذ

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