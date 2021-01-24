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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نائب وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب فى اليوم الدولى للتعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة للطلاب، قائلًا إن معاناة الدراسة لحظة وتنتهي لكن إهمالها معاناة تستمر مدى الحياة.

وقال نائب الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، تحتفل جامعة هارفارد بالأمم المتحدة في ٢٤ يناير من كل عام، باليوم العالمي للتعليم، للتأكيد على دور التعليم الأساسي في بناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد «حجازي»، أنه في هذا الصدد وضعت اليونسكو عام ١٩٥٢ شعار المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تمثالًا لثلاث سيدات الوسطى تحمل كتابًا لتشير إلى مكافحة الجهل والتي على يمينها تحمل كأسًا وثعبانًا شعار الدواء، لتشير إلى مكافحة المرض، والتي على يسارها تحمل منتجات زراعية لتشير إلى مكافحة الفقر.

وأضاف: «حرصت اليونسكو على وضع تمثال السيدة التي تحمل الكتاب في المنتصف؛ لأن الجهل يرتبط بالفقر والمرض، وبالتالي فالحرص على التعليم الجيد يقضي على أعداء التنمية والتقدم "الفقر والجهل والمرض"».

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