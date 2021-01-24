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حوادث

عيد الشرطة| الداخلية تطور الأقسام وخدمات المواطنين إلكترونيًا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:28 م
تطور الأقسام
تطور الأقسام
عمرو المزيدي
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شهدت قطاعات وإدارات وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية وانشائية كبيرة، الغرض منها تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع حقوق الإنسان.

وراعت الوزارة خلال التطوير، المظهر الحضارى الذى يلبّي كافة متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب القدرات الخاصة، إضافة إلى تطوير مكاتب حقوق الإنسان، وجميع المرافق بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأنهت وزارة الداخلية خطة خاصة بتطوير عدد من أقسام الشرطة، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل بما يتماشى مع حقوق الإنسان.

تطور تكنولوجي لخدمة الأحوال المدنية
قامت وزارة الداخلية باستحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال باستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.

وتنفذ الداخلية خططًا طموحة لاستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد، كما تستكمل خطة تطوير السجلات المدنية على مستوى المحافظات التى انتهت مرحلتها الأولى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشهدت الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر فى أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

طفرة تكنولوجية في الخدمات المرورية
وتعد ميكنة وحدات ونيابات المرور والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير دورات العمل، بما يحقق تبسيط الإجراءات، ويضمن تحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين ومنع الفساد بكل أنواعه.

ومن خلال تطوير نظم وحدات ونيابات المرور وتنفيذ أنظمة معلوماتية متخصصة لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بجميع الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، وفتح قنوات جديدة متعددة لتقديم الخدمات المرورية غير منافذ تقديم الخدمات التقليدية، لتوفير الجهد والوقت والمال للمواطنين، ولضمان بناء قواعد بيانات قومية بالمعايير القياسية وإدراجها ضمن قواعد بيانات قطاعات الدولة من خلال شبكة الربط الحكومي؛ ما يساعد متخذي القرار في السياسات التي تتخذها الدولة في مجال الاقتصاد.

وبحسب صفحة الوزارة، تم الانتهاء من ميكنة 175 وحدة مرور، و229 نيابة مرور، و11 منفذ جمركي، إلى جانب إتاحة 3 خدمات لنيابات المرور على البوابة والمحمول، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور في 50 وحدة مرورية.

موقع إلكتروني.. يشمل جميع الخدمات المرورية
واستكمالًا لمنظومة التطوير الالكتروني للخدمات الحكومية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، فقد أطلقت وزارة الداخلية الموقع الجديد الشامل لجميع الخدمات المرورية المختلفة “بوابة مرور مصر“، لتصبح جميع الخدمات التي تقوم بها إدارات المرور اونلاين.

وتعد أبرز الخدمات على الموقع هي طلب: “تجديد رخص المركبات، واستخراج بدل فاقد او بدل تالف لرخص المركبات، واستخراج بدل فاقد او بدل تالف لرخص القيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة، وكذلك شراء اللوحات المميزة”، بالإضافة لخدمة السداد الالكتروني.

كما يشمل الموقع مجموعة من المعلومات والارشادات التي تهم المتعاملين مع إدارات المرور مثل خدمة نقل قيد او ملكية المركبة، وخدمة استخراج رخص تسيير المركبات لأول مرة، واجراءات الحصول على ترخيص تجاري، والحصول على تجديد رخص تسيير المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات.

ملصق إلكتروني للسيارة بديلًا عن اللوحات المعدنية
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية وذلك في إطار خطة الدولة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين، ما يضمن تيسير تلك الإجراءات، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق.

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