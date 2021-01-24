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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يحيل بيان وزير الري إلى اللجنة الزراعية المختصة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:09 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إلى اللجان المختصة؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الري، وتم التعقيب بعد ذلك على رد الأعضاء.

وأعلن وزير الري أن هناك برنامجا شاملا لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، ودون فوائد نهائيًا للمساحات الصغيرة بجانب حملات التوعية.

وأوضح الوزير أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

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