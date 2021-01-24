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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يعرب عن تقديره لمواقف الجامعة العربية المساندة للحكومة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:14 م
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، تقديره لمواقف جامعة الدول العربية المساندة للحكومة الشرعية، والتي عبرت عنها في قرارات مجالس الجامعة والقمم العربية المتعاقبة وبيانات الأمين العام المؤيدة جميعها للشعب اليمني في كفاحه من أجل استعادة الدولة الشرعية والمضي نحو تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء مباحثات الوزير اليمني اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتي تناولت مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة العربية.

واستعرض وزير الخارجية اليمني - خلال اللقاء - تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا لاتفاق الرياض والذي يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وحشد الجهود للتصدي للتحديات الكبيرة في المجالات الأمنية والمعيشية والاقتصادية ومواجهة تداعيات وعواقب انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة والدستور.

وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولهم مطار عدن الدولي، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى المدنيين.. مشيرًا إلى أن التحقيقات أكدت بالأدلة الدامغة مسؤولية مليشيا الحوثي عن تنفيذ الهجوم الغادر، الذي يندرج في إطار السلوك الإجرامي الذي تنتهجه هذه المليشيا الإرهابية بدعم من إيران، والذي استهدف طيلة السنوات المنصرمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق سلام شامل مستدام في اليمن.

كما تطرق، إلى مجالات التعاون بين اليمن والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات التخصصية التابعة للجامعة، وخصوصا في مجال إعادة الإعمار وإعداد الكوادر وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية.

من جانبه.. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إدانته الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بغية إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة.. مجددًا تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي.

وأكد دعمه وتضامنه الكامل للحكومة اليمنية في المضي قدما من أجل اتفاق الرياض وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى السلام الشامل في اليمن.

وأشاد أبو الغيط، برئيس الحكومة وأعضائها وإصرارهم على مواصلة العمل من العاصمة المؤقتة عدن والتصدي للتحديات في وقت بالغ الصعوبة.. مؤكدًا الاستعداد لمواصلة التعاون ومساندة اليمن في مجالات إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار.

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