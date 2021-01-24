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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عيد الشرطة| صقور الداخلية يقطعون خطوط تهريب المخدرات

الأحد 24/يناير/2021 - 05:11 م
مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
عمرو المزيدي
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عام بعد عام، يشهد عيد الشرطة على النجاحات والجهود الأمنية المبذولة من جانب رجال الداخلية، من بين تلك النجاحات الضربات الاستباقية لأخطر عناصر التهريب حرصًا من الوزارة على حماية الشباب من خطر المخدرات، لتنجح في تحقيق خطوات لقطع سكك التهريب أمام المهربين بل وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

8 طن حشيش و8 مليون قرص كيبتاجون
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والوطني والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى "عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت") مشمولها المستندى "بلاستيك"، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها.

تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 41،107 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8،225،000 طن، و8076 كيس لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس 1000 قرص بإجمالى 8،076،000، ثمانية مليون وستة وسبعون ألف قرص.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ستمائة وإحدى عشر مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

6 أطنان حشيش بـ480 مليون جنيه
وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات برئاسة مديرها اللواء عتز توفيق مساعد الوزير، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، والأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولًا إلى ميناء دمياط البحري (ترانزيت)، ومشمولها المستندي ألواح خشبية، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.

تمّ تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخفاء 2.5 طن حشيش في ورق لورى
كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بعد تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن المنافذ، 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لوري")، لصالح شركة استيراد وتصدير تقع في محافظة الشرقية.

وأخفى أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها، وبعد تقنين الإجراءات، جرى تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحري، ما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2.5 طن، إذ كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترصد الشحنة وخطوط سيرها حتى لحظة وصولها إلى ميناء الإسكندرية البحري لتنقض عليها في اللحظة المناسبة.

نتيجة للمعلومات والتحريات والمتابعة والتنسيق الفاعل بين أجهزة المكافحة، جرى ضبط شخصين من القائمين على جلب مخدر الحشيش، حال وجودهما في محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، و3 هواتف محمولة، وسيارة).

2 طن و8 ملايين قرص مخدر
كما نجحت الإدارة فى القبض على أحد التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" قاموا بجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون، التى وزنت 2 طن وأكثر من 8 ملايين قرص، وسعيهم لإدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية بميناء بورسعيد وترويجها لحساب عناصر التشكيل، وقدر ثمنها بما يقرب من 280 مليون جنيه.

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