إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، بحملة موسعة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ورصد المخالفات بنطاق أحياء الثغر.وتوجهت الحملة إلى قرية سند٢ بالنهضة، وتم إزالة مبنى في المهد مخالف بمساحة ٤٠٠ متر، وبدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.كما تم رصد مخالفات بأحد المصانع التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية، وإبلاغ هيئة التنمية الصناعية بالمخالفات الموجودة بالمصنع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وشدد السكرتير المساعد على ضروري الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد حرصا على سلامة المواطنين.