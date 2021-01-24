رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:52 م
إزالة مبنى في المهد
إزالة مبنى في المهد
هبه عويضه
طباعة
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، بحملة موسعة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ورصد المخالفات بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى قرية سند٢ بالنهضة، وتم إزالة مبنى في المهد مخالف بمساحة ٤٠٠ متر، وبدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم رصد مخالفات بأحد المصانع التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية، وإبلاغ هيئة التنمية الصناعية بالمخالفات الموجودة بالمصنع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد السكرتير المساعد على ضروري الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد حرصا على سلامة المواطنين.
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية
إزالة مبنى في المهد ورصد مخالفات بمصنع خلال حملة بالعامرية

موضوعات متعلقة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

وزيرة الصحة تناشد كبار السن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»