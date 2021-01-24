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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة متميزة من «الوطنية للإعلام» احتفالًا بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 03:53 م
كرم جبر
كرم جبر
منار إبراهيم
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تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الشرطة المصرية الـ69، من خلال خريطة برامجية متميزة، تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال.

التليفزيون المصرى
وأعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة للإحتفال بعيد الشرطة المصرية، عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال.

القناة الثانية:
تطوع القناة الثانية برامج "بنصبح عليك – ألوان – مصر جميلة – زينة – حدث فى مصر – على أرض مصر طعم البيوت – المواطن مصرى - حوار خاص – ماسبيرو – قعدة هوانم" للاحتفال بعيد الشرطة المصرية وإبزار تضحيات الشرطة المصرية لحماية أمن الوطن والمواطن، كذلك إذاعة العديد من الأغانى الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة بالمناسبة.

القناة الفضائية:
تطوع القناة الفضائية مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بعيد الشرطة المصرية، ومنها "سيدتى – شارك – روائع الفن - ليالى مصرية - البطل الثاني"، كما تقدم مجموعة من الافلام التسجيلية عن بطولات الشرطة المصرية، وإذاعة الأغانى الوطنية.

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