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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العجلة الدوارة الأكبر بالقارة.. 13 معلومة عن أضخم مشروع ترفيهي بالقاهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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افتتح اللواء أمير سيد أحمد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول عجلة ترفيهية بمحافظة القاهرة ضمن مخطط الدولة لرؤوية 2030، ويستعرض "الدستور" في معلومات سريعة مشروع العجلة الترفيهية.

- يعد المشروع أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة " Cairo eye " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة.

- يقع على مساحة 5 آلاف متر2

- بغلت التكلفة 500 مليون جنيه.

- سيتم إطلاق المشروع العام القادم 2022

- تعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها في أفريقيا،

- تقع على ارتفاع 120 مترا

- تتيح مشاهدة المدينة لمسافة 50 كم ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق 360 درجة

- تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية.

- سيتم زيادة اجمالى المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15 % لتصل إالى 7 آلاف م2 بدلًا من 6100 م2 الموجودة حاليًا.

- تخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع 500 سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف.

- سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة 1000 متر2.

- يقام المشروع على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة

-_ يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

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