استعجال تقرير الصفة التشريحية في انتحار مريض بقصر العيني

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، استعجال تقرير الصفة التشريحية في انتحار مريض وإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني.بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.