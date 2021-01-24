استعجال تقرير الصفة التشريحية في انتحار مريض بقصر العيني
الأحد 24/يناير/2021 - 02:06 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، استعجال تقرير الصفة التشريحية في انتحار مريض وإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني.
بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.
أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.
بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.
أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفى.