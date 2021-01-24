معارض: الأتراك يشعرون بالخجل من عجزهم عن توفير الخبز لعائلاتهم

قال الكاتب الصحفي بجريدة «سوزجو» التركية المعارضة، يلماز أوزديل، أن الشعب التركي يشعر بالخجل لكثرة من يعجزون عن توفير الخبز لعائلاتهم، وتابع لم أرَ قط الأمة بهذا القدر من الضيق والتعاسة.وقال أوزديل: «كنا أبناء عائلات فقيرة، لكن حتى عندما لم يكن لدينا شيء، كان لدينا على الأقل شريحة خبز مع معجون الطماطم أو شريحة خبز مع مسحوق السكر، وكانت لدينا أحلام بريئة ونقية ونظيفة للمستقبل، أما الآن عندما نأكل قطعة خبز نصاب بالخجل».وأضاف في مقال له بجريدة «سوزجو»: « تقول إحدى السيدات أبلغ من العمر 65 عامًا، أقف في طابور الخبز، وزوجي مريض وينام في المنزل، والثلج يتساقط، ومكثت هنا لمدة ساعتين لشراء الخبز لمجرد أن المكان يبيع الخبز أرخص بليرة واحدة، ونقل القول عن أحد المتقاعدين إن لديه 5 ليرات و25 قرشًا في جيبه حتى نهاية الشهر في حين يتبقى 12 يومًا حتى ينتهي الشهر، ويقول إنني أحاول أن أعيش براتب 1500 ليرة».وأضاف «أعمل كصحفي في هذا البلد منذ 38 عامًا، ورأيت محن ومعاناة إنسانية أكثر مما يتحمله قلبي، وشهدت حياة عالقة في أبعاد لا أريد أن أتذكرها، لكنني لم أر أبدًا الأمة جمعاء في مثل هذا الضيق والتعاسة».