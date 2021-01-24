رئيس مجلس النواب عن عيد الشرطة وثورة يناير: أحداث غيرت مجرى التاريخ

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر تحتفل، غدا الإثنين، بعيد هيئة الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، كعادتها دائما في إحياء الذكرى الطيبة لكل من ساهم بتاريخها العظيم.وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن في هذا اليوم- 25 يناير- من كل عام تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة الذين يبذلون كل غال ونفيس لمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على منابعه.وثمن "جبالي" دور الذين بذلوا أرواحهم ومن واصلوا المسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان ربوع مصر، موضحا أن مصر تحتفل بثورة 25 يناير كمقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها ملايين المصريين بجميع انتماءاتهم، موجها التحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من مراحل مصر.