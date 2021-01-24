توقعات برفع الإغلاق المفروض في منطقة بهونج كونج غدا

ذكر مسؤولون بارزون في هونج كونج أنهم واثقون بأن الإغلاق المفروض بسبب مرض كوفيد19- في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في البلاد يمكن رفعه صباح غد الإثنين، بعد أن تم اختبار حوالي سبعة آلاف من السكان في اليوم الأول من برنامج اختبارات الكشف عن الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصنيية ومقرها هونج كونج اليوم الأحد.وسجلت هونج كونج اليوم الأحد 76 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد يوم من تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بالبلاد، مما يجعل حصيلة الإصابات المؤكدة تتجاوز حاجز عشرة آلاف إصابة.وقال كبير الأمناء في هونج كونج، ماتيو تشيونج كين-تشونج إن السلطات في طريقها لاستكمال اختبار الكشف عن فيروس كورونا مطلع هذا الأسبوع لسكان المنطقة التي فرضت عليها قيود والبالغ عددهم عشرة آلاف شخص، والتي تم تطويقها صباح أمس السبت، بموجب عملية واسعة للحيلولة دون انتشارالفيروس.وكانت حكومة هونج كونج قد أعلنت فرض أول إغلاق بها بسبب فيروس كورونا أمس في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد أفقر أحياء المدينة وأكثرها كثافة سكانية.