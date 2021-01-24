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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط بورصة دبى للجلسة الثانية على التوالى

الأحد 24/يناير/2021 - 01:00 م
بورصة دبى
بورصة دبى
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي هبوط غير متوقع، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.71% خاسرًا 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 285.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.36%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.53%.

وتراجع 23 سهمًا، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 74.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.99%.

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