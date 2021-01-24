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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في أزمة سفينة كوريا الجنوبية.. قطر تعرض الوساطة وإيران ترفضها

الأحد 24/يناير/2021 - 12:13 م
سعيد خطيب زادة
سعيد خطيب زادة
منار احمد
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رفضت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الوساطة القطرية حول احتجاز السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن ايران ترفض وساطة قطر في القضية، وذلك وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم 4 يناير الجاري بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة نفتها إيران.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية طلب عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أنه سيأتي وضع يمكننا من خلاله إيجاد حل سريع للمسألة المتعلقة بالسفينة المحتجزة، مضيفا أن الحكومة ستواصل إجراء المشاورات بشأن هذه القضية مع إيران، ولدينا توقعات مع تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة".

ونفى المسؤول أيضا ادعاء نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن عدم إفراج سيئول عن أموال إيران المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار، يرجع إلى افتقار كوريا للإرادة السياسية، وليس بسبب العقوبات الأمريكية.

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