منى زكي مشغولة حتى نهاية العام بفيلمين ومسلسل

تنتهي النجمة منى زكي من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديدد "تقاطع طرق" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد خلال أسبوع من الآن، ويدخل مخرج العمل غرف المونتاج والمكساج لتسليم المسلسل للشركة المنتجة قبل أسابيع طويلة من الموسم الرمضاني.وخلال الشهر القادم تدخل منى تصوير النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "الغريب المثالي" والذي تقدمه مع كل من نادين لبكي، وإياد نصار، وعادل كرم، ودياموند بوعبود وجورج خباز، حول عدد من الأشخاص الأصدقاء يجتمعون ويدخلون لعبة تكشف الأسرار.وتعود منى من جديد لفيلمها المؤجل منذ سنوات باسم "القاهرة مكة" نهاية العام الجاري وتحديدا مع أكتوبر القادم لتنشغل منى بالسينما طوال عام كامل دون توقف.