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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية لأسر الشهداء بـ 3 محافظات

الأحد 24/يناير/2021 - 11:03 ص
أسر الشهداء
أسر الشهداء
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.. وفى إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.. فقد أقامت مديريات أمن (المنوفية، المنيا، أسيوط) احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.

وقد تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداء لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

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