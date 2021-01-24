وزير شؤون المجالس النيابية يوجه 4 رسائل لـ«البرلمان»

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للنواب، والتعاون معهم في أداء دورههم التشريعي والرقابي، ملمحا إلى صدور تعليمات من مجلس الوزراء بتحقيق أعلى تواصل ممكن مع المجلس، وحضور جلساته كلما طلب المجلس ذلك.وأضاف فؤاد، أنه منذ تولي مسئولية منصبه والأمور منتظمة والوزراء في منتهى التعاون، قائلًا: "بمجرد إخطار أي وزير بالحضور إلى مجلس النواب، فإنه يستجيب على الفور".وردًا على عدم انعقاد مجلس الشيوخ حتى الأن، أفاد وزير شئون المجالس النيابية، بأن ذلك يرجع إلى عدم انتهاء اللائحة الدخلية للمجلس، موضحًا أن لائحة الشيوخ لابد وأن تصدر بقانون بعد إقراره في مجلس النواب، مضيقًا بمجرد أن ينتهى "النواب" من استعراض برنامج الحكومة، سيشرع في ومناقشة لائحة الشيوخ وإحالتها للدراسة.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع برنامج مانشيت المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية رانيا هاشم.