حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:43 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيا: تنال حب وتقدير من المحيطين بسبب تفانيك في عملك، حاول أن تستمر على ذلك لتصل لأهدافك سريعا.
عاطفيا: تحتاج حديث من القلب مع شريكك لكي تقرب المسافات بينكم، لا تتردد وقل له كل مابداخلك.
صحيا: ابتعد عن العادات الخاطئة والمضرة بالصحة، وابتعد عن التدخين والمدخنين هذه الفترة.
مهنيا: تنال حب وتقدير من المحيطين بسبب تفانيك في عملك، حاول أن تستمر على ذلك لتصل لأهدافك سريعا.
عاطفيا: تحتاج حديث من القلب مع شريكك لكي تقرب المسافات بينكم، لا تتردد وقل له كل مابداخلك.
صحيا: ابتعد عن العادات الخاطئة والمضرة بالصحة، وابتعد عن التدخين والمدخنين هذه الفترة.